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بعد هطول الأمطار.. مروحية توثق تحول جبال مكة لمروج خضراء
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بعد هطول الأمطار.. مروحية توثق تحول جبال مكة لمروج خضراء

بعد هطول الأمطار.. مروحية توثق تحول جبال مكة لمروج خضراء

بعد هطول الأمطار.. مروحية توثق تحول جبال مكة لمروج خضراء
٠١:٣٤:٠٣ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جبال في جنوب مكة، وقد اكتست بالنباتات الخضراء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

التقط من مروحية

والتقط الفيديو من مروحية مرت فوق منطقة الجبال، جنوبي مكة المكرمة، وحاز الفيديو على تداول واسع على “تويتر”.

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الأمطار مستمرة حتى الخميس

قال محلل الطقس، عادل القازنلي، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار على المناطق المذكورة، سواءً من سقوط أمطار أو انخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الخميس الجاري.

وأوضح القازنلي، أنه من المتوقع أن يمتد سقوط الثلج على منطقة جبل اللوز بمنطقة تبوك، حتى ارتفاعات منطفة حائل، وأشار إلى أن كتلة هوائية باردة قد تؤثر على أجواء المملكة قد تنخفض معها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

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