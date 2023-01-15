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تنبيه متقدم من الأرصاد على المدينة المنورة حتى الثامنة مساء اليوم
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تنبيه متقدم من الأرصاد على المدينة المنورة حتى الثامنة مساء اليوم

تنبيه متقدم من الأرصاد على المدينة المنورة حتى الثامنة مساء اليوم

تنبيه متقدم من الأرصاد على المدينة المنورة حتى الثامنة مساء اليوم
٠١:٢١:١٨ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمَّنت هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على المهد والحناكية والأكحل واليتيمة ووادي الفرع.

وبيَّن المركز الوطني للأرصاد، في تنبيهه أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم نفسه.

تنبيهات على أماكن أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

يستمر مدة 24 ساعة

وشمل تنبيه الأرصاد، الخفجي، والقيصومة، والنعيية، وحفر الباطن، وقرية العليا، ويستمر من مدة 24 ساعة، من اليوم الاثنين الساعة 2 صباحا، حتى الثلاثاء الساعة 2 صباحا.

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استمرار الأمطار على الرياض ومكة والمدينة

وفي سياق متصل، قال محلل الطقس، عادل القازنلي، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.

وأضاف في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”، أنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار على المناطق المذكورة، سواءً من سقوط أمطار أو انخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الخميس الجاري.
وأوضح القازنلي، أنه من المتوقع أن يمتد سقوط الثلج على منطقة جبل اللوز بمنطقة تبوك، حتى ارتفاعات منطفة حائل، وأشار إلى أن كتلة هوائية باردة قد تؤثر على أجواء المملكة قد تنخفض معها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.
الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد السعودية اليوم المدينة المنورة طقس المملكة

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