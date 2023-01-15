سمكة نابليون تخطف الأنظار بسوق عربية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

في أحد أشهر الأسواق في محافظة أسيوط جنوب مصر، جذبت سمكة نابليون العملاقة الأنظار بسبب حجمها طولها، حيث قاربت طول رجل بالغ.

وقال أحد البائعين إن الكيلو من “سمكة نابليون” يباع بـ110 جنيهات وتمتاز بطعمها ولون لحمها الأبيض الشفاف ونسبة الفوسفور المرتفعه بها.

سمكة نابليون تجذب الأنظار

يذكر أنه يحظر اصطياد هذه السمكة وهي صغيرة أي أقل من 14 كيلو، فيما يتهافت الناس يتهافتون على شرائها.

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سمكة نابليون تثير الجدل

ورغم عرضها في سوق عام للبيع، إلا أن السمكة أثارت جدلا واسعا لكونها على قوائم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وتناقصت أعدادها بشدة بسبب الصيد الجائر.

ويتواجد هذا النوع من الأسماك، في مناطق الشعاب المرجانية العميقة، كما أنها تعد من الأسماك الكبيرة المعمرة ويقدر عمر إناثها بـ50 عاما ويعيش الذكور منها حوالي 45 عامًا وتندر أعدادها بسبب بطء معدل تكاثرها.

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