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لليوم الـ 31 على التوالي.. الحكومة الأردنية تحسم عودة “تيك توك”
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لليوم الـ 31 على التوالي.. الحكومة الأردنية تحسم عودة “تيك توك”

لليوم الـ 31 على التوالي.. الحكومة الأردنية تحسم عودة “تيك توك”

لليوم الـ 31 على التوالي.. الحكومة الأردنية تحسم عودة “تيك توك”
١٢:٣٣:٥٩ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

تواصل الحكومة الأردنية حجب تطبيق “تيك توك” لليوم الـ 31 على التوالي من المملكة الأردنية، فيما كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، أحمد الهناندة، حقيقة عودة التطبيق للعمل.

وقال الوزير الأردني، – حسب وسائل إعلام محلية-  إنه لا جديد حول إعادة خدمات منصة “تيك توك” للعمل في المملكة.

وأضاف : لم يصل أي بلاغ من وحدة الجرائم الإلكترونية إلى الوزارة، يفيد بعودة خدمات المنصة إلى العمل، الموقوفة منذ نحو 30 يوما.

دعم أعمال العنف ودعوات الفوضى

وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية أعلنت في تصريحات رسمية قبل نحو شهر، أنّ المنصة “لم تتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، وبالتالي فقد تمّ إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا”.

حوار قانوني فني لعودة التطبيق

وكان وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، قال في تصريحات سابقة إن هناك توجها لإقرار قانون يقضي بتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وأشار إلى أنه يجري في هذه الأيام حوار قانوني فني لعودة عمل التطبيق في المملكة وفقا لشروط.

ويستمر إيقاف خدمات منصة “تيك توك” في الأردن، لليوم 31 على التوالي، بعد بلاغ من مديرية الأمن العام، بإيقاف التطبيق، بسبب مقاطع فيديو وُصفت بأنها “تحض على العنف”.

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الكلمات الدلالية:
الحكومة الأردنية تيك توك حظر تيك توك مواقع التواصل الاجتماعي

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