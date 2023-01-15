استشاري يوجه نصيحة ذهبية للزوجين ليدوم الوئام

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وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري نصيحة مهمة للزوج والزوجة لتدون المودة والوئام مع مرور الأيام.

وحذر السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من أضرار الانصياع او الاستماع لمن ينقل الكلام للوقيعة بين الزوجين.

نصائح مهمة للزوجين

وقال السلمان، محذرا الزوجين “لا تصغي لمن ينقل الكلام بهدف الوقيعة بينك وبين شريك حياتك أو غيره فمن نقل لك قد ينقل عنك”.

وتابع د. عبدالله السلمان “في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة نمَّام))، وفي رواية ((قتَّات))”.

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وفي وقت سابق، وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصائح مهمة لحل المشاكل والخلافات التي قط تطرأ بين الزوجين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إذا حصل بينكما خلاف فليس الحل هو الهجر الطويل بالأيام وأحياناً بالأسابيع مع البقاء في البيت أو استغلال ذلك للسفر لبلد آخر”.

وأضاف د. عبدالله السلمان: “الحل هو الحوار الهادئ لحل الخلاف وتفهم أسبابه والصفح والتسامح وقبول الاعتذار‼”.

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