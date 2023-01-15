الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري يوجه نصيحة ذهبية للزوجين ليدوم الوئام
كيف تسقط تابع لك خارج المملكة.. “الجوازات” تجيب
براتب 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل على برنامج “نمو” في 3 مجالات
أبرد مكان في العالم.. الطعام يتجمد قبل أن يصل إلى فمك (فيديو)
زوجة رئيس عربي سابق تحاكم بتهمة “الثراء الحرام” ومصادرة ممتلكاتها
تفاصيل الدورة 16 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بمدينة تورونتو بكندا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

استشاري يوجه نصيحة ذهبية للزوجين ليدوم الوئام

استشاري يوجه نصيحة ذهبية للزوجين ليدوم الوئام

استشاري يوجه نصيحة ذهبية للزوجين ليدوم الوئام
١٢:٢٦:٥٨ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري نصيحة مهمة للزوج والزوجة لتدون المودة والوئام مع مرور الأيام.

وحذر السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من أضرار الانصياع او الاستماع لمن ينقل الكلام للوقيعة بين الزوجين.

نصائح مهمة للزوجين

وقال السلمان، محذرا الزوجين “لا تصغي لمن ينقل الكلام بهدف الوقيعة بينك وبين شريك حياتك أو غيره فمن نقل لك قد ينقل عنك”.

وتابع د. عبدالله السلمان “في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة نمَّام))، وفي رواية ((قتَّات))”.

اقرأ أيضا:

لمواجهة انتشار الطلاق.. «الخثلان» يوضح حدود تدخل الأهل في الصلح بين الزوجين

استشاري أسري يوضح أفضل طريقة لحل المشاكل بين الزوجين

أفضل الحلول للمشاكل الزوجية

وفي وقت سابق، وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصائح مهمة لحل المشاكل  والخلافات التي قط تطرأ بين الزوجين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إذا حصل بينكما خلاف فليس الحل هو الهجر الطويل بالأيام وأحياناً بالأسابيع مع البقاء في البيت أو استغلال ذلك للسفر لبلد آخر”.

وأضاف د. عبدالله السلمان: “الحل هو الحوار الهادئ لحل الخلاف وتفهم أسبابه والصفح والتسامح وقبول الاعتذار‼”.

 

 اقرأ أيضا:

استشاري يوضح تأثير الخلاف بين الزوجين على الطفل

استشاري نفسي يوجه نصيحة للزوجين.. ماذا عن تبادل الاعتذار؟

الكلمات الدلالية:
الأسرة الحياة الأسرية الزوج الزوجين

مواد ذات صلة

المزيد
بي إم دبليو تستعرض سيارة كهربائية بالكامل عملت عليها منذ 43 عاماً

بي إم دبليو تستعرض سيارة كهربائية بالكامل عملت عليها منذ 43 عاماً

٠٧:٤٣ م، الأحد، ٢٢ مارس ٢٠١٥
«الصراخ» في وجه الطفل.. آثار سلبية على صحته وسلوكه

«الصراخ» في وجه الطفل.. آثار سلبية على صحته وسلوكه

٠٦:٣٦ م، الخميس، ٢٤ يناير ٢٠١٩
مدرسة تعاقب طلابها بحرمانهم من المعطف في البرد.. والسبب صادم

مدرسة تعاقب طلابها بحرمانهم من المعطف في البرد.. والسبب صادم

٠٢:٥٢ م، السبت، ٢٩ يناير ٢٠٢٢
الطقس: حرارة على معظم مناطق المملكة .. وأمطار على الجنوب

الطقس: حرارة على معظم مناطق المملكة .. وأمطار على الجنوب

١٢:٤٦ م، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *