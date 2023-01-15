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كيف تسقط تابع لك خارج المملكة.. “الجوازات” تجيب
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كيف تسقط تابع لك خارج المملكة.. “الجوازات” تجيب

كيف تسقط تابع لك خارج المملكة.. “الجوازات” تجيب

كيف تسقط تابع لك خارج المملكة.. “الجوازات” تجيب
١٢:١٧:٤٧ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للجوازات، طريقة إسقاط تابع خارج المملكة، وذلك ردا على سؤال متابع، على الحساب الرسمي عبر “تويتر”.

خدمة “تواصل” عبر “أبشر”

وأفادت “الجوازات” أنه يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، علماً أن قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين.

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شروط خدمة نقل العمالة المنزلية

وكشفت إدارة الجوازات، في وقت سابق، عن شروط خدمة نقل العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة “أبشر” نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن من شروط خدمة نقل العمالة المنزلية:

1 – تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.

2 – موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.

3 – خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية.

4 -ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام “متغيب عن العمل”.

5 – أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.

6 -يشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، وسداد رسوم الخدمة.

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