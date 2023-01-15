براتب 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل على برنامج “نمو” في 3 مجالات
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أعلنت (شركة سيا بارتنرز) عن بدء التسجيل على برنامج نمو (برنامج تأهيل السعوديين والسعوديات – نمو) في مجالات (الأعمال والإقتصاد والهندسة) وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.
مسمى البرنامج:-
– برنامج تأهيل السعوديين والسعوديات – نمو.
المؤهلات المطلوبة:-
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى المجالات (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال ، أو مجال الهندسة).
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابة).
– لا يُشترط توفر خبرة سابقة.
– مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.
– مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية.
– القدرة على التكيف بسرعة ، والعمل على مجموعة من مجالات الأعمال المختلفة ضمن بيئة مليئة بالتحديات.
تفاصيل عن البرنامج:-
– لمدة 6 أشهر.
– راتب شهري 10,000 ريال.
– فرص للتعلم والتطوير.
– ومميزات أخرى.
عن البرنامج:-
برنامج (تأهيل الخريجين السعوديين والسعوديات – نمو) يقام لمدة (6) شهور في مقر الشركة بمدينة (الرياض) ويهدف إلى المساهمة الفعلية في التحوّل الإقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال بناء وتنمية قدرات الجيل السعودي الجديد.
طريقة التقديم:-
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