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براتب 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل على برنامج “نمو” في 3 مجالات
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براتب 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل على برنامج “نمو” في 3 مجالات

براتب 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل على برنامج “نمو” في 3 مجالات

براتب 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل على برنامج “نمو” في 3 مجالات
١٢:١٧:٠٥ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (شركة سيا بارتنرز) عن بدء التسجيل على برنامج نمو (برنامج تأهيل السعوديين والسعوديات – نمو) في مجالات (الأعمال والإقتصاد والهندسة) وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.

مسمى البرنامج:-

– برنامج تأهيل السعوديين والسعوديات – نمو.

المؤهلات المطلوبة:-

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى المجالات (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال ، أو مجال الهندسة).

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابة).

– لا يُشترط توفر خبرة سابقة.

– مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.

– مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية.

– القدرة على التكيف بسرعة ، والعمل على مجموعة من مجالات الأعمال المختلفة ضمن بيئة مليئة بالتحديات.

تفاصيل عن البرنامج:-

– لمدة 6 أشهر.

– راتب شهري 10,000 ريال.

– فرص للتعلم والتطوير.

– ومميزات أخرى.

عن البرنامج:-

برنامج (تأهيل الخريجين السعوديين والسعوديات – نمو) يقام لمدة (6) شهور في مقر الشركة بمدينة (الرياض) ويهدف إلى المساهمة الفعلية في التحوّل الإقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال بناء وتنمية قدرات الجيل السعودي الجديد.

طريقة التقديم:-

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