أبرد مكان في العالم.. الطعام يتجمد قبل أن يصل إلى فمك (فيديو)

تواصل- وكالات:

نشر مصور مقطع فيديو عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق ماذا يحدث للطعام من أبرد مكان في العالم.

والتقط المصور المقطع في منطقة “ياقوتيا” في روسيا، إذ اظهر طبقًا من “النودلز”، يتجمد قبل أن تصل اللقمة إلى فم صاحبها، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وبحسب صفحة المصور الذي التقط المقطع، فإن درجة الحرارة وصلت هناك في المنطقة التي تقع في سيبيريا، إلى أكثر من سالب 50 درجة مئوية.

أبرد السجلات في العالم

والعام الماضي، وصلت درجة الحرارة في سيبيريا إلى أقل من -60 درجة مئوية في نصف الكرة الشمالي.

وسجلت “أويمياكون” في سيبيريا، بحسب موقع “ويذر آند رادار” درجات حرارة بلغت -60.3 درجة مئوية في ديسمبر الماضي، على الرغم من أنها سجلت أقل من -70 درجة مئوية في 2021، حيث تحتفظ سيبيريا بأبرد السجلات في العالم.

ما هي إويمياكون؟

وأويمياكون هي إحدى مدن روسيا في منطقة ياقوتيا. وتعد أبرد منطقة مأهولة في العالم، ويسكنها بعض مئات من الأشخاص فقط.

ويعني اسمها “النهر الذي لا يتجمد” بسبب عدم تجمد النهر هناك رغم انخفاض الحرارة، وذلك بسبب تواصل تدفق الماء من باطن الأرض إلى سطحها، بسبب تجمد القشرة الأرضية هناك وتمددها.

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