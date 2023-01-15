زوجة رئيس عربي سابق تحاكم بتهمة “الثراء الحرام” ومصادرة ممتلكاتها

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أدانت محكمة في السودان ، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، التي جرت محاكمتها بتهمة “الثراء الحرام”.

غرامة 127 ألف دولار

وقضت المحكمة على وداد بابكر، زوجة البشير، بغرامة قدرها 100 مليار جنيه سوداني (نحو 127 ألف دولار)، وكذلك بمصادرة أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية تملكها، حسب “الشرق الأوسط”.

مصادرة 11 قطعة أرض

وأدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد بالخرطوم، أمس السبت، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، المتهمة وداد بابكر، بمخالفة نص المادتين (6 و7) من قانون مكافحة الثراء الحرام.

وأمرت المحكمة بمصادرة 11 قطعة أرض سكنية في أحياء مختلفة في الخرطوم، بالإضافة إلى أراض زراعية في مشروعي السليت والكدرو، في مدينة بحري.

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حظر من السفر

وألقت السلطات السودانية، في ديسمبر 2019، القبض على زوجة البشير، للتحري معها في بلاغات تتعلق بالاستحواذ على أراض وعقارات سكنية، وأصدرت قراراً حينها بالحجز على كل ممتلكاتها وممتلكات أبنائها وحظرها من السفر.

وكانت النيابة العامة السودانية قد دوّنت بلاغاً في مواجهة وداد بابكر، لمخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام المشبوه لسنة 1989، تعديل 1996، واستمعت المحكمة إلى 5 شهود اتهام و15 شاهد دفاع.