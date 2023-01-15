الباحة تتصدر.. تعرف على الأماكن الأعلى هطولًا للأمطار اليوم

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سجَّلت محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة أعلى كمية لهطول الأمطار اليوم، إذْ بـلغت (33) ملم، فيما سجَّلت صخوان بلجرشي (21.6) ملم.

الأعلى هطولًا للأمطار

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ حيث سجَّلت الطائف (16.3) ملم في مركز الشفا، و(14) ملم في مركز الكر بالطائف.

وفي منطقة الرياض سجَّل حي المصانع بالرياض (8) ملم، و(6.2) في حي الثمامة بالرياض، بينما سجَّل مطار الأحساء بالمنطقة الشرقية (5.9) ملم، و(4.2) ملم في عريعرة الأحساء.

منطقة القصيم

وسجَّلت منطقة القصيم (2.4) ملم في أم الحزم الشمالية، و(1.5) في مطار القصيم، وفي منطقة عسير سجَّلت البشائر بلقرن (11) ملم، وعفران بلقرن (1.0) ملم.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).

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