الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات.. التفاصيل ورابط التقديم
١٠:٥٨:٥٥ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار قانوني:
المؤهلات والخبرات:
    • التعليم : للمستشار القانوني الأول ، المستشار القانوني ، والمستشار القانوني الأول: درجة جامعية عليا في القانون من مؤسسة مقبولة.
    • للمحلل القانوني والمحلل القانوني الأول: درجة البكالوريوس في القانون من مؤسسة مقبولة.
    • تصديق :  رخصة لممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية أو ولاية قضائية مقبولة دوليًا.

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مشرف عمليات السكك الحديدية:
المؤهلات والخبرات:
  • تعليم: أساسي: درجة البكالوريوس في الهندسة أو الأعمال أو إدارة سلسلة التوريد.
  • سنوات الخبرة: 12سنة.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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