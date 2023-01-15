وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مستشار قانوني:
المؤهلات والخبرات:
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- التعليم : للمستشار القانوني الأول ، المستشار القانوني ، والمستشار القانوني الأول: درجة جامعية عليا في القانون من مؤسسة مقبولة.
- للمحلل القانوني والمحلل القانوني الأول: درجة البكالوريوس في القانون من مؤسسة مقبولة.
- تصديق : رخصة لممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية أو ولاية قضائية مقبولة دوليًا.
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المؤهلات والخبرات:
- تعليم: أساسي: درجة البكالوريوس في الهندسة أو الأعمال أو إدارة سلسلة التوريد.
- سنوات الخبرة: 12سنة.
طريقة التقديم:
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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