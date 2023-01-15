تفاصيل الدورة 16 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بمدينة تورونتو بكندا

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أعلنت مؤسسةُ تورونتو الإسلامية (Islamic Foundation of Toronto) – موعدَ إقامة الدورة 16 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم في مدينة “تورونتو” عاصمة مقاطعة “أونتاريو” الكندية.

الدورة 16 للمسابقة الدولية للقرآن بكندا

ومن المقرَّر أن تُقام فعاليات الدورة 16 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم في تورونتو خلال يومي 4 و5 مارس القادم للإناث، وخلال 10 إلى 12 مارس للذكور، على أن تقوم إدارة المسابقة بفتح باب التسجيل بدءًا من 14 من نوفمبر القادم.

وتهدف المسابقةُ- حسب شبكة الألوكة- إلى دعم حفَظة القرآن الكريم، وتشجيع الشباب على تعلُّم وحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

تاريخ المسابقة

ويشار إلى أن بداية المسابقة الدولية للقرآن الكريم في مدينة تورونتو، كانت عام 2006 للرجال فقط بمشاركة 60 حافظًا للقرآن، ولكن سَرعان ما توسَّعت المسابقة، وأصبحت تشمل الرجال والنساء، كما أنها تشهد مشاركة كبيرة من أمريكا الشمالية.

أقسام المسابقة

وتنقسم المسابقة إلى أكثر من فرع:

أولًا: فرع حفظ القرآن الكريم:

الذكور أكثر من 16 عامًا: من جزء إلى 5 أجزاء – من 6 أجزاء إلى 15 جزءًا.

الذكور أكثر من 23 عامًا: القرآن الكريم كاملًا.

الإناث أكثر من 16 عامًا: من جزء إلى 5 أجزاء.

الإناث أكثر من 27 عامًا: من 11 جزءًا إلى 20 جزءًا، أو حفظ القرآن الكريم كاملًا.

ثانيًا: فرع تلاوة القرآن الكريم:

الأكثر من 10 أعوام: تلاوة سور (الضحى – الشرح – التين – القدر – الزلزلة – الناس).

أكثر من 14 عامًا: تلاوة سور (الانفطار – الناس).

أكثر من 21 عامًا: تلاوة سور (الملك – الرحمن).

شرط المسابقة

وتشترط المسابقة على المشاركين الاشتراك في فرع واحد فقط من فروع المسابقة.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة تورونتو الإسلامية (Islamic Foundation of Toronto) تأسَّست عام 1969، وتُعد من أكبر وأقدم المؤسسات الإسلامية في كندا وأمريكا الشمالية؛ المصدر: شبكة الألوكة.

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