خبير أرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية على 4 مناطق (فيديو)

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توقع الباحث في الطقس والمناخ والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، استمرار هطول الأمطار على أربع مناطق خلال الأيام الماضية.

أمطار على 4 مناطق

وقال القازنلي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار، على الرياض ومكة والمدينة وحائل حتى الخميس المقبل.

وأضاف أن تلك المناطق من المتوقع أن تشهد حالة عدم استقرار جوي بهطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

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