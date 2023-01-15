الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
خبير أرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية على 4 مناطق (فيديو)
الداخلية تطلق “تحدي أبشر 2023” للمشاركة في تطوير خدمات الوزارة
الخطوط الحديدية تعلن فتح باب التقديم لحملة الدبلوم والبكالوريوس
حملات موسعة.. الكويت تعلن إبعاد 630 وافدًا بينهم 280 امرأة
أهم 10.. رسالة ولي عهد الكويت لخادم الحرمين والأمطار تتواصل حتى الخميس
فيديو من داخل الطائرة النيبالية يوثق ما حدث قبل وأثناء سقوطها

الرئيسية

 /

محليات

 /

خبير أرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية على 4 مناطق (فيديو)

خبير أرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية على 4 مناطق (فيديو)

خبير أرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية على 4 مناطق (فيديو)
١٠:٤٧:٤٩ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، استمرار هطول الأمطار على أربع مناطق خلال الأيام الماضية.

أمطار على 4 مناطق

وقال القازنلي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار، على الرياض ومكة والمدينة وحائل حتى الخميس المقبل.

وأضاف أن تلك المناطق من المتوقع أن تشهد حالة عدم استقرار جوي بهطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أجواء غائمة وسحب كثيفة تبشر بهطول الأمطار جنوب جدة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار الأرصاد الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
غداً.. إيداع رواتب موظفي الحكومة لشهر أبريل

غداً.. إيداع رواتب موظفي الحكومة لشهر أبريل

٠٧:٠٨ م، الأربعاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٨
المملكة تستضيف اجتماعاً خليجياً أمريكياً بريطانياً حول اليمن الخميس المقبل

المملكة تستضيف اجتماعاً خليجياً أمريكياً بريطانياً حول اليمن الخميس المقبل

١٢:٠٩ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠١٦
تنقلات وظيفية كبرى تشمل 10 رؤساء بلديات بالرياض

تنقلات وظيفية كبرى تشمل 10 رؤساء بلديات بالرياض

٠١:٤٧ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١٦
«موانئ» تحقق ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بـ 15.33% في أكتوبر 2022

«موانئ» تحقق ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بـ 15.33% في أكتوبر 2022

٠٤:٣٨ م، الخميس، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *