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فيديو من داخل الطائرة النيبالية يوثق ما حدث قبل وأثناء سقوطها

فيديو من داخل الطائرة النيبالية يوثق ما حدث قبل وأثناء سقوطها

فيديو من داخل الطائرة النيبالية يوثق ما حدث قبل وأثناء سقوطها
٠٩:٥٩:٣٨ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام هندية فيديو وثقه أحد الركاب الهنود من داخل الطائرة النيبالية التي تحطمت، اليوم الأحد، ولقى جميع من على متنها حتفهم وعددهم 72 راكبًا من بينهم طاقم الطائرة.

سقوط مفاجئ

ويبدو أن الفيديو وجدوه على هاتف أحد الركاب الذي كان يصور “بالصدفة” من داخل الطائرة، حيث بلغ مدة الفيديو حوالي دقيقة ونصف.

وأظهر الفيديو لقطات كان يصورها الركاب لنفسه وللركاب في الطائرة ومشاهد من الأعلى، وفجأة يسقط الهاتف ويسمع أصوات صراخ وتظهر نيران كثيفة قبل أن ينتهي الفيديو، في مشهد مأساوي.

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وكان مقطع فيديو  أظهر اللحظات الأخيرة للطائرة التي سقطت في مدينة بوخارا بوسط نيبال ما أدى لوفاة كل من على متنها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

معلومات عن الطائرة المنكوبة

1- كان على متنها 72 شخصا (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم).
2- كان من بين الأجانب 5 هنود و4 روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.
3- كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا.
4- تقع مدينة بوخارا السياحية، على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب كاتماندو، وهي البوابة إلى دائرة أنابورنا، التي تعد مسارا شهيرا للترحال لمسافات طويلة في جبال الهيمالايا، وكان مطار بوخارا الدولي بدأ عملياته منذ أسبوعين فقط.
5- النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.
6- الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية ييتي.

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الفيديو

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