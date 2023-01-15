الخطوط الحديدية تعلن فتح باب التقديم لحملة الدبلوم والبكالوريوس
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” فتح باب التقديم عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” لخريجي وخريجات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية.
التخصصات الإدارية المطلوبة:
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة الأعمال
– التسويق
– اللغة الإنجليزية
– الموارد البشرية
– اللغات والترجمة
التخصصات الهندسية المطلوبة:
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الصناعية
– الهندسة المدنية
– الهندسة المعمارية
– هندسة الحاسب الآلي
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
– لا يشترط الخبرة.
اقرأ أيضا:
مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات
مزايا برنامج (تمهير):
– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/6/22هـ (الموافق 2023/1/15م) عن طريق الرابط: ( هنا ).