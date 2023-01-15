الخطوط الحديدية تعلن فتح باب التقديم لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” فتح باب التقديم عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” لخريجي وخريجات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية.



التخصصات الإدارية المطلوبة:

– نظم المعلومات الإدارية

– إدارة الأعمال

– التسويق

– اللغة الإنجليزية

– الموارد البشرية

– اللغات والترجمة



التخصصات الهندسية المطلوبة:

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الصناعية

– الهندسة المدنية

– الهندسة المعمارية

– هندسة الحاسب الآلي



الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

– لا يشترط الخبرة.

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مزايا برنامج (تمهير):

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/6/22هـ (الموافق 2023/1/15م) عن طريق الرابط: ( هنا ).