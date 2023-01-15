حملات موسعة.. الكويت تعلن إبعاد 630 وافدًا بينهم 280 امرأة

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أعلنت إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت في وزارة الداخلية الكويتية، إبعاد 630 شخصاً، بينهم 280 امرأة، بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة.

حملات على نزلاء السجون

وذكر البيان، أنه بناء على متابعة وحرص القيادة العليا في وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية والتفتيشية على نزلاء المؤسسات الإصلاحية، أسفرت الحملات خلال الفترة من 7 الجاري إلى 13 منه عن ضبط 19 هاتفاً نقالاً و8 سماعات.

كما تم ضبط 18 شريحة اتصال، و20 وصلة شاحن، و”راوتر” و6 “فلاشات ميموري”، وشاحن مخبأ بطريقة سرية داخل السجن المركزي.

وأضاف أنه تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء.

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وعلى الصعيد الداخلي كانت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 حتى 11 / 6 / 1444هـ الموافق من 29 / 12 / 2022م حتى 4 / 1 / 2023م، أسفرت عن النتائج التالية:-

14740 مخالفًا

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14740) مخالفاً، منهم (8058) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4283) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2399) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (832) شخصاً، (53%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (61) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

15 متورط في نقل وإيواء مخالفين

ثالثاً: تم ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (34103) وافدين مخالفين، منهم (32468) رجلاً، و(1635) امرأة.

خامساً: تم إحالة (24440) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2600) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11762) مخالفاً.