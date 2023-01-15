أهم 10.. رسالة ولي عهد الكويت لخادم الحرمين والأمطار تتواصل حتى الخميس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو ولي عهد دولة الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. المزيد هنا

محلل طقس: استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة حتى الخميس

قال محلل الطقس، عادل القازنلي، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.. المزيد هنا

شاهد.. انزلاق شاحنة بسبب هطول الأمطار في نزلة ديراب بالرياض

وسط أجواء شديدة البرودة ونتيجة هطول أمطار غزيرة، انزلقت شاحنة في طلعة ديراب بالرياض… المزيد هنا

برعاية المملكة.. ملعب أفريقي يتزين بحفظة كتاب الله

احتضن ملعب الجنرال لانسانا كونتي بحي نونجو في العاصمة الغينية كوناكري، أمس، برعاية المملكة، مراسم حفل تكريم 190 حافظا لكتاب الله العزيز، من بينهم 23 امرأة.. المزيد هنا

هل قرض البنك العقاري يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية أثناء صرف الدعم للمستفيدين.. المزيد هنا

إغلاق “عقبة التوحيد” بالنماص مؤقتًا.. وتحذيرات من الطرق الوعرة (فيديو)

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم، إغلاق طريق النماص، بشكل مؤقت، نظرا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار.. المزيد هنا

“الجوازات” تعلن شروط نقل العمالة المنزلية

كشفت إدارة الجوازات، عن شروط خدمة نقل العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة “أبشر” نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا.. المزيد هنا

“الجوازات”: 3 عقوبات حال تشغيل المنشأة للوافدين المخالفين

حددت المديرية العامة للجوازات، عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.. المزيد هنا

المياه الوطنية: 4 خطوات للدفع الإلكتروني للفواتير

أوضحت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، طريقة وخطوات الدفع الإلكتروني للفواتير للتيسير على جميع العملاء.. المزيد هنا

هرب دون دفع الفاتورة.. شرطة الطائف تطيح بمواطن

تمكنت شرطة محافظة الطائف من القبض على مواطن اعتدى على آخر، فضلا عن اتخاذ اللازم حيال موثق الحادثة الذي نشر محتوى مرئيا حيالها.. المزيد هنا