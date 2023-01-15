هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد؟ استشاري يجيب

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد.

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن مدى إمكانية عيش الإنسان بدون كبد.

وأجاب الذيابي بقوله: “إنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد أبدا”.

القهوة السوداء ودهون الكبد

وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض فائدة القهوة السوداء لمصابي دهون الكبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن القهوة السوداء قد تكون مفيدة للمصابين بدهون الكبد، وإنقاص الوزن فعال جداً في التخلص من هذه الدهون”.

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نصائح لإنقاص الوزن

ووجه عبدالله الذيابي، في تغريدة أخرى نصائح مهمة لإنقاص الوزن منها:

– تناول الطعام ببطء

– الصيام المتقطع

– تجنب السهر

– قياس الوزن دوريًا

– التقليل من وجبات المطاعم

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