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ضبط مروجي مخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض وبحوزتهما أسلحة نارية
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ضبط مروجي مخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض وبحوزتهما أسلحة نارية

ضبط مروجي مخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض وبحوزتهما أسلحة نارية

ضبط مروجي مخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض وبحوزتهما أسلحة نارية
٠٩:٢٨:٤٤ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض، لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضُبِطَ بحوزتهما سلاحان ناريان وطلقات حية ومبلغ مالي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 40 كيلو حشيش في جازان

كانت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تمكنت من إحباط تهريب “40” كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

في وقت سابق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب مخدرات في نجران 

وأحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقه نجران، في وقت سابق، تهريب 33.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وكشف “حرس الحدود” أنه بالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان.

وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ضبط آلاف الأقراص

وتمكنت قوات مشتركة من حرس الحدود والأمن العام، في يوليو الماضي، من ضبط مواطن بحوزته آلاف الأقراص الخاضعة للتنظيم التداول الطبي، في محافظة الدائر.

ونشر “الأمن العام” التفاصيل، عبر حسابه على “تويتر”، مشيرًا إلى أن نقطة الضبط الأمني المشتركة (الأمن العام – حرس الحدود) بعثوان في محافظة الدائر، قبضت على مواطن بحوزته (4605) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل تجاويف مركبته.

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الكلمات الدلالية:
اسلحة نارية شرطة الرياض مكافحة المخدرات منطقة الرياض مواقع التواصل

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