نكشف حقيقة الفيديو الذي أحدث ضجة في الكويت والإمارات

تواصل- فريق التحرير:

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت مقطع فيديو يوثق مشاهد من اعتداء أحد الأشخاص على طبيب داخل مستشفى، حيث انهال عليه ضربًا وأحدث به إصابات إثر استخدام آلة حادة في التعدي عليه.

اعتداء على طبيب

وأثار الفيديو موجة جدل كبيرة بين الجميع، مطالبين الجهات الأمنية بتوضيح حقيقة ما حدث للطبيب الذي تم التعدي عليه من قبل أحد المترددين على المستشفى، قبل أن يحاول الهرب ويتمكن أمن المستشفى من إلقاء القبض عليه.

وأظهر الفيديو شخص يرتدي زيًا خليجيًا، يقوم بالاعتداء على طبيب بيده ثم استخرج آلة من جلبابه وضرب به الطبيب الذي سقط على الأرض يتألم من إصابة لحقت به، قبل ان يحاول المعتدي الفرار ويتمكن الأمن من ضبطه.

الداخلية الكويتية توضح

من جانبه أصدر الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بيانًا أكد فيه أن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتضمن اعتداء بالضرب على طبيب داخل أحد المستشفيات قديم ، وتم تصويره خارج دولة الكويت.

وتابع البيان: وتهيب الإدارة بالجميع تحري الدقة في ما يتم نشره وتداوله وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

الفيديو في الإمارات

من جانبه نشر حساب يحمل اسم “جندي إماراتي” الفيديو، وعلق عليه بأنه في الإمارات بالقول:” اعتداء بالطعن بســ كين على دكتور أطفال في أحد المستشفيات وتم القبض على الجاني”.

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التعليقات تكشف الحقيقة

لكن التعليقات على الفيديو كشفت أن الفيديو بالفعل في الإمارات لكنه كان في إطار خطة تدريب للدفاع عن النفس.

وقال أحد المعلقين :” هذا تمثيل و ليس حقيقه ،، تدريبات لدفاع عن النفس”، فيما علق آخر :” للتوضيح هذا تدريب وخطة افتراضية في حال وقوع جريمة مشابهة”.