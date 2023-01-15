مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

مدير المشروع – مهارات مسك المؤهلات والخبرة – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التعليم أو أي مجال ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير في مجال ذي صلة.

– اللغة: مهارات اللغة الإنجليزية والعربية.