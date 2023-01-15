مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسميات الوظيفية:
مدير المشروع – مهارات مسك
المؤهلات والخبرة
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التعليم أو أي مجال ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير في مجال ذي صلة.
– اللغة: مهارات اللغة الإنجليزية والعربية.
– خبرة 5-7 سنوات خبرة في إدارة المشاريع
– الخبرة في إدارة الأحداث ميزة إضافية
– الخبرة في مجال البرنامج المعني ميزة إضافية
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ضابط المشروع – القيادة
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
- درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة ميزة إضافية.
- اللغة: إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية سيكون أحد الأصول
مدير العلاقات العامة
المؤهلات والخبرة
- مطلوب درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الاتصالات أو الصحافة.
- أكثر من 7 سنوات من الخبرة في دور العلاقات العامة / التسويق مع خبرة مثبتة في تطوير وإطلاق وإدارة استراتيجيات أو مشاريع العلاقات العامة.
طريقة التقديم
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