الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات
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مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

مسك الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات
٠٩:٣٠:٠٤ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

مدير المشروع – مهارات مسك
المؤهلات والخبرة
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التعليم أو أي مجال ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير في مجال ذي صلة.
– اللغة: مهارات اللغة الإنجليزية والعربية.
– خبرة 5-7 سنوات خبرة في إدارة المشاريع
– الخبرة في إدارة الأحداث ميزة إضافية
– الخبرة في مجال البرنامج المعني ميزة إضافية
ضابط المشروع – القيادة
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
  • درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة ميزة إضافية.
  • اللغة: إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية سيكون أحد الأصول
مدير العلاقات العامة
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الاتصالات أو الصحافة.
  • أكثر من 7 سنوات من الخبرة في دور العلاقات العامة / التسويق مع خبرة مثبتة في تطوير وإطلاق وإدارة استراتيجيات أو مشاريع العلاقات العامة.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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