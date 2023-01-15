الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. أجواء غائمة وسحب كثيفة تبشر بهطول الأمطار جنوب جدة
المملكة تعرب عن بالغ حزنها وأسفها على ضحايا “طائرة ركاب نيبال”
سوزوكي تكشف أول سياراتها الكهربائية
الحربي: ميزة في سناب شات تنتهك خصوصيتك (فيديو)
“مسام”: إزالة أكثر من 1200 لغم حوثي في 7 أيام باليمن
شرطة الرياض تطيح بـ 26 مخالفًا لنظام الإقامة وتكشف جنسياتهم

الرئيسية

 /

محليات

 /

بالفيديو.. أجواء غائمة وسحب كثيفة تبشر بهطول الأمطار جنوب جدة

بالفيديو.. أجواء غائمة وسحب كثيفة تبشر بهطول الأمطار جنوب جدة

بالفيديو.. أجواء غائمة وسحب كثيفة تبشر بهطول الأمطار جنوب جدة
٠٩:٠٧:٥٨ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية جنوب محافظة جدة.

أجواء جنوب جدة

ووثق المقطع، تشكيلات من السحب وسماء غائمة، تبشر بهطول أمطار الخير، على أحياء جنوب المحافظة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

هطول أمطار رعدية

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتوقع المركز أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

اقرأ أيضاً:

تنبيه الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى هذا الموعد

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أجواء جدة أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم جدة سماء غائمةة

مواد ذات صلة

المزيد
تصل لـ 25 ألفاً.. تعرف على عقوبات مخالفة تنظيم عمل المرأة

تصل لـ 25 ألفاً.. تعرف على عقوبات مخالفة تنظيم عمل المرأة

٠٩:٠٣ م، السبت، ١٣ أبريل ٢٠١٩
بالفيديو.. شاب يضرب عاملاً بطريقة مهينة في الرياض

بالفيديو.. شاب يضرب عاملاً بطريقة مهينة في الرياض

٠٩:٥٨ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦
التربية: تثبيت المعلمات في أماكنهن والمعلمين حسب الاحتياج

التربية: تثبيت المعلمات في أماكنهن والمعلمين حسب الاحتياج

٠٥:٥٤ ص، الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠١٤
توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق حتى الأحد

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق حتى الأحد

٠١:٣٩ م، الثلاثاء، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *