هل يغتنم الثلث الأخير من الليل في غير الصلاة؟
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أجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن سؤال : “هل يغتنم الثلث الأخير من الليل في غير الصلاة؟”.
الصلاة أفضل
وأوضح الخثلان أن الأمر في هذا واسع، والمقصود أن يغتنم المسلم هذا الوقت في العبادة، فإذا كان يتيسر له الصلاة فهذا أفضل، ويمكن للإنسان أن ينشغل بعبادة الله بأية طريقة في هذا الوقت، لكن الأفضل هو الصلاة.
وذكّر الخثلان بحديث النبي ﷺ : “ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة”.
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الجمع في الصلاة حال سقوط المطر
وفي وقت سابق، أجاز الدكتور سعد الخثلان، الجمع في الصلاة حال سقوط المطر، بشرطين: يبل الثياب، وتوجد معه مشقة.
هل يغتنم الثلث الأخير من الليل في غير الصلاة ؟
الشيخ.أ.د: سعد الخثلان | @saad_alkhathlan
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