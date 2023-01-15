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أجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن سؤال : “هل يغتنم الثلث الأخير من الليل في غير الصلاة؟”.

الصلاة أفضل

وأوضح الخثلان أن الأمر في هذا واسع، والمقصود أن يغتنم المسلم هذا الوقت في العبادة، فإذا كان يتيسر له الصلاة فهذا أفضل، ويمكن للإنسان أن ينشغل بعبادة الله بأية طريقة في هذا الوقت، لكن الأفضل هو الصلاة.

وذكّر الخثلان بحديث النبي ﷺ : “ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة”.

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الجمع في الصلاة حال سقوط المطر

وفي وقت سابق، أجاز الدكتور سعد الخثلان، الجمع في الصلاة حال سقوط المطر، بشرطين: يبل الثياب، وتوجد معه مشقة.

وأضاف ردًا على سؤال حول “متى يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب المطر؟”: “مطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، أي يجوز الجمع عند نزول المطر الذي اجتمع فيه هذان الوصفان، الأول: أنه يبل الثياب، والأمر الثاني: أن يوجد معه مشقة، أي المشقة غير المعتادة، التي لا تكون لأجل نزول المطر، أما إذا لم توجد مشقة فلا يجوز الجمع لأجل المطر”.