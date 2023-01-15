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الحربي: ميزة في سناب شات تنتهك خصوصيتك (فيديو)

الحربي: ميزة في سناب شات تنتهك خصوصيتك (فيديو)

الحربي: ميزة في سناب شات تنتهك خصوصيتك (فيديو)
٠٨:٢٤:٠٣ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة جديدة في تحديث سناب شات الجديد تنتهك خصوصية المستخدم.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمن حدثوا سناب شات ميزة تنتهك خصوصيتك احذر منها”.

ميزة تنتهك خصوصية مستخدمي سناب شات

وأضاف الحربي أن هذه الميزة هي ميزة “الاتصال بي”، كما نصح الحربي “بإغلاق هذه الميزة وتفعيلها للأصدقاء فقط”.

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وفي وقت سابق، قرر تطبيق “سناب شات” الشهير حذف خاصية سناب كاميرا من التطبيق، ليتم الاستغناء عن تلك الخاصية التي كان الكثير من الأشخاص يعتمدون عليهأ.

جاء قرار الحذف بسبب انتشار قصص للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لم يتمكنوا من إيقاف استخدام فلاتر الوجوه الساخرة في أثناء محادثات العمل الجادة.

أعلنت الشركة حذف الخاصية من التطبيق بدءًا من يوم 25 يناير الحالي وذلك من نسختي سناب شات للأجهزة العاملة بنظامي “ويندوز وماك”.

ميزة جديدة في “سناب شات”

في سياق متصل، أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة مفيدة في تحديث سناب شات الأخير.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة رهيبة نزلت بالتحديث الأخير لسناب شات ، أعجبتني وساعدتني كثيراً بالسنابات، وهي ميزة تحول الصورة إلى ملصق”.

وأضاف أنه يمكن تفعيل الميزة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

– تصوير أي سنابة

– الضغط على الخيار الذي يظهر بالأعلى

– اختيار أي صورة

– ثم اختيار الصورة وتحويلها لأي شكل

– يمكن إضافة أكثر من ملصق

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الكلمات الدلالية:
تحديث سناب شات تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب شات

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