وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”

المسمى الوظيفي:

– مهندس ميكانيكي ثالث

Mechanical Engineer III

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

معتمد كمهندس محترف من معهد هندسي معترف به.

سبع (7) سنوات خبرة ذات صلة منها خمس (5) سنوات على الأقل في تكرير الصيانة والهندسة والمشاريع.

الهدف الوظيفي :

للتأكد من أن احتياجات الهندسة الميكانيكية للمصفاة المتعلقة بالمعدات الثابتة (الدراسة ، التصميم ، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، التحقيق) قد تم تزويدها بالدعم في الوقت المناسب جنبًا إلى جنب مع المعرفة الهندسية الدقيقة والسريعة في الوقت الفعلي والاستجابة بفعالية لأي تشوهات من أجل الامتثال لاستراتيجيات ياسرف والأولويات التشغيلية (الربح والأمان والموثوقية والمتطلبات البيئية).

المهام الوظيفية: