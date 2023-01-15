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وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”
٠٧:٥٦:٢٢ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك (ياسرف)،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس ميكانيكي ثالث
Mechanical Engineer III

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
  • معتمد كمهندس محترف من معهد هندسي معترف به.
  • سبع (7) سنوات خبرة ذات صلة منها خمس (5) سنوات على الأقل في تكرير الصيانة والهندسة والمشاريع.

الهدف الوظيفي :

للتأكد من أن احتياجات الهندسة الميكانيكية للمصفاة المتعلقة بالمعدات الثابتة (الدراسة ، التصميم ، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، التحقيق) قد تم تزويدها بالدعم في الوقت المناسب جنبًا إلى جنب مع المعرفة الهندسية الدقيقة والسريعة في الوقت الفعلي والاستجابة بفعالية لأي تشوهات من أجل الامتثال لاستراتيجيات ياسرف والأولويات التشغيلية (الربح والأمان والموثوقية والمتطلبات البيئية).

المهام الوظيفية:

  • الدراسات الفنية والتوثيق والقرارات.
  • مواد الانضباط الهندسي والمعدات والمرافق.
  • تحسين العملية والتحسين.
  • مقاييس ومعايير السلامة.
  • إدارة البيانات الفنية.
  • المعايير واللوائح الفنية.
  • التفتيش والمراجعة وإعداد التقارير.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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