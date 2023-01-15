“الجوازات”: 3 عقوبات حال تشغيل المنشأة للوافدين المخالفين

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حددت المديرية العامة للجوازات، عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

عقوبة تشغيل المخالفين

وتشمل العقوبة ما يلي:

– غرامة مالية تصل لـ 100 ألف ريال

– الحرمان من الاستقدام

– السجن للمدير المسؤول مدة سنة والترحيل إذا كان وافدا

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كيف يتم تغير الحالة الاجتماعية في الجوازات ومنصة أبشر للمقيم؟.. «الجوازات» ترد

تغيير الحالة الاجتماعية

وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن مدى إمكانية تغيير الحالة الاجتماعية في بيانات المقيم في الجوازات وعلى منصة أبشر.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الأشخاص يقول: “الحالة الاجتماعية عندي (اعزب) وانا (متزوج) وتمت إضافة زوجتي على إقامتي (تابع) أيف اغير الحالة الاجتماعية في الجوازات ومنصة أبشر علمًا بأني مقيم”.

وقالت “الجوازات” في ردها: “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض لنتمكن من خدمتك”.

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تغيير الحالة الاجتماعية

خطوات التعديل على الحالة الاجتماعية من بوابة أبشر:

-قم بالانتقال إلى موقع أبشر من خلال أحد محركات البحث.

-حدد أيقونة أبشر أفراد.

-أدخل اسم المستخدم وهو رقم الهوية أو بطاقة الإقامة.

-اكتب رقم المرور الخاص بك.

-بعد الضغط على تسجيل الدخول، يصلك كود تحقق مؤقت من أربعة أرقام ويكون صالحًا لمدة 60 ثانية.

-من القائمة الرئيسية اضغط على الخدمات الإلكترونية.

-اختر أيقونة خدماتي.

-ثم ضع المؤشر على مربع خدمات.

-من قائمة الخدمات التي ظهرت لك، ضع المؤشر على خيار خدمات الأحوال المدنية.

-تغيير الحالة الاجتماعية أبشر

-اختر خيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

-الضغط على أيقونة طلب جديد.

-أدخل رقم الهوية والاسم ورقم الجوال.

-حدد المنطقة التي تسكن فيها.

-اختر الخدمة الرئيسية من القائمة وهي السجل المدني، أو خدمات التحسين.

-من قائمة الخدمات الفرعية حدد خيار تعديل الحالة الاجتماعية.

-في صندوق الوصف اكتب تفاصيل الخدمة مع شرح سبب التعديل، على ألا يزيد عدد الأحرف عن 500 حرف.

-قم بإرفاق المستند الأصلي حسب حالتك الاجتماعية الجديدة، على ألا يزيد حجم المستند الواحد عن (1) ميغابايت.

-يظهر لك ملخص الطلب للمراجعة.

-قم بالضغط على زر تأكيد الطلب.

-اضغط على إرسال الطلب، حينها يعطيك الموقع رقم المعاملة من أجل استخدامها في الاستعلام عن الطلب خلال 72 ساعة من لحظة الإرسال.

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