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هرب دون دفع الفاتورة.. شرطة الطائف تطيح بمواطن
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هرب دون دفع الفاتورة.. شرطة الطائف تطيح بمواطن

هرب دون دفع الفاتورة.. شرطة الطائف تطيح بمواطن

هرب دون دفع الفاتورة.. شرطة الطائف تطيح بمواطن
٠٧:٥٦:٤٢ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة الطائف من القبض على مواطن اعتدى على آخر، فضلا عن اتخاذ اللازم حيال موثق الحادثة الذي نشر محتوى مرئيا حيالها.

النصب على مندوب توصيل

وأورد حساب “الأمن العام” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن شرطة محافظة الطائف قبضت على مواطن، لارتكابه حادثة جنائية، تمثلت في النصب على مندوب توصيل بطلب بضاعة، وبعد تسلمها هرب من الموقع دون دفع فيمتها.

وأضاف البيان أنه: “أثناء محاولة المندوب إيقافه بتعلقه بالمركبة، سقط على الأرض، وأصيب إصابة طفيفة”.

إحالته إلى النيابة العامة

وتم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار اتخاذ اللازم حيال من وثق ونشر محتوى مرئيا بالحادثة، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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شرطة مكة تصرح

وفي وقت سابف، أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، بيانا، عبر الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول واقعة ادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه بالطائف.

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه، فقد تمت مباشرة الحالة من قبل شرطة محافظة الطائف، واستدعاء أطرافها.

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