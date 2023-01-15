المياه الوطنية: 4 خطوات للدفع الإلكتروني للفواتير

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أوضحت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، طريقة وخطوات الدفع الإلكتروني للفواتير للتيسير على جميع العملاء.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد بشأن خطوات الدفع الإلكتروني.

وأجابت الشركة بقولها إن خطوات الدفع الإلكتروني تشمل التالي:

1 – يتم اختيار خدمات سداد

2 – اختيار سداد فاتورة لمرة واحده

3 – اختيار رمز السداد لشركة المياه 138

4 – إدخال رقم الفاتورة

مشاريع المياه الوطنية

وفي وقت سابق، أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي عن الانتهاء من تنفيذ مشروعًا بيئيًا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بتكلفة تزيد على (79.8) مليون ريال، والذي يهدف إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

خطوط رئيسية وشبكات صرف

وأضحت أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسة وشبكات صرف صحي بطول إجمالي يتجاوز (52) ألف متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع بطاقة استيعابية تبلغ (104) ألف متر مكعب يومياً.

وبيّنت الشركة أن المشروع سيخدم أحياء: (السليمانية – الفاروق – الفياض – الزايد)، إضافة إلى استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي القائمة في أحياء:(المعاقلة – المطر – السوق – الرحمانية).

وأوضحت الشركة أن هذه المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية، ورفع الضرر البيئي، داعية عملاءها في أحياء: (السليمانية – الفاروق – الفياض – الزايد) للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.

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