سوزوكي تكشف أول سياراتها الكهربائية

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كشفت شركة سوزوكي اليابانية العملاقة، أول إصداراتها في مجال السيارات الكهربائية، Suzuki EVX Concept.

وتستعد الشركة لطرحها للعرض كموديل اختباري، خلال مشاركتها في فعاليات معرض السيارات الهندي 2023 Auto Expo in Delhi الذي يقام في مدينة دلهي.

شكل فريد

ونقل موقع “موتور وان” اللقطات الرسمية المتاحة لطراز سوزوكي الجديد كليا Suzuki EVX Concept، والتي تعكس حرص سوزوكي على منحه إطلالة مستقبلية فريدة، تتماشى مع متطلبات سوق السيارات الكهربائية في العالم، حسب “العين الإخبارية”.

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مواصفات Suzuki EVX Concept

وأفادت سوزوكي إن النسخة التصنيعية من الطراز الذي سيدعم نظام قيادة دفع رباعي، وتأتي الطراز بطول 169 بوصة، وعرض 71 بوصة، وارتفاع 63 بوصة، لن تطرح بالأسواق قبل عام 2025.

ويعمل الطراز أيضا ببطاريات سعة 60 كيلوات/ساعة تمنح محرك السيارة القدرة على السير لمسافة حتى 342 ميلا على شحنة واحدة.

وفي سياق آخر، كشفت شركة سوزوكي عن إدخال تغييرات جديدة على سياراتها “Jimny” لتصبح واحدة من أكثر مركبات الدفع الرباعي عملية واقتصادا في استهلاك الوقود.