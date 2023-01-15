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إغلاق “عقبة التوحيد” بالنماص مؤقتًا.. وتحذيرات من الطرق الوعرة (فيديو)

إغلاق “عقبة التوحيد” بالنماص مؤقتًا.. وتحذيرات من الطرق الوعرة (فيديو)

إغلاق “عقبة التوحيد” بالنماص مؤقتًا.. وتحذيرات من الطرق الوعرة (فيديو)
٠٧:١١:٣٨ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم، إغلاق طريق النماص، بشكل مؤقت، نظرا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار.

بيان وزارة النقل

وأورد الحساب الرسمي لوزارة النقل، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بالتعاون مع الجهات الأمنية ونظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار، تم إغلاق “عقبة التوحيد” بمحافظة النماص مؤقتًا، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع”.

وأظهر مقطع فيديو متداول، سقوط صخور كبيرة الحجم، من طريق النماص، وتحديدا عند عقبة التوحيد الرابطة بين النماص ومحافظة المجاردة، تسببت في إعاقة المرور على الطريق.

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“أمن الطرق” يعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين احترازيا

إعادة فتح طريق الهدا

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، مساء أمس السبت، فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب الأحوال الجوية.

وأعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، في وقت سابق، إغلاق طريق الهدا، في الاتجاهين، احترازيا، بسبب هطول الأمطار.

وفي الثاني من يناير الجاري، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاقًا مؤقتًا لطريق “الهدا”، الذي يقع غرب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، احترازيًا بالاتجاهين، وذلك نتيجة لاستمرار تواصل سقوط الأمطار بغزارة على المنطقة.

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