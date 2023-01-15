إغلاق “عقبة التوحيد” بالنماص مؤقتًا.. وتحذيرات من الطرق الوعرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم، إغلاق طريق النماص، بشكل مؤقت، نظرا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار.

بيان وزارة النقل

وأورد الحساب الرسمي لوزارة النقل، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بالتعاون مع الجهات الأمنية ونظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار، تم إغلاق “عقبة التوحيد” بمحافظة النماص مؤقتًا، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع”.

وأظهر مقطع فيديو متداول، سقوط صخور كبيرة الحجم، من طريق النماص، وتحديدا عند عقبة التوحيد الرابطة بين النماص ومحافظة المجاردة، تسببت في إعاقة المرور على الطريق.

تنويه ⚠️ بالتعاون مع الجهات الأمنية ونظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار، تم إغلاق "عقبة التوحيد" بمحافظة #النماص مؤقتًا، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) January 15, 2023

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