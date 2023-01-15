“الجوازات” تعلن شروط نقل العمالة المنزلية

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كشفت إدارة الجوازات، عن شروط خدمة نقل العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة “أبشر” نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا.

شروط خدمة نقل العمالة المنزلية

أوضحت الجوازات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن من شروط خدمة نقل العمالة المنزلية:

1 – تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.

2 – موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.

3 – خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية.

4 -ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام “متغيب عن العمل”.

5 – أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.

6 -يشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، وسداد رسوم الخدمة.

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