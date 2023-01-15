“إحكام” توضح المقصود بالطلب تحت المراجعة الفنية
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، المقصود بالطلب تحت المراجعة الفنية.
جاء ذلك في رد من منصة إحكام عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مغرد قاله فيه: “ما المقصود بالمراجعة الفنية وماذا تعني؟”.
وأجابت منصة إحكام بقولها “أهلاً بك، يقصد بذلك طلبك تحت دراسة الإدارة الفنية، ويمكنك الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/3Avlqh2 ومعرفة مسار الطلب، شكراً لتواصلك”.
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إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، من المقابل المالي المدفوع لمنصة إحكام مقابل دراسة الطب المقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا
ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا لتحسين حالتهم المعيشية، ماديًا إضافة إلى تمكين المستحقين وتحقيق الاستقلال المالي وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.
ويتيح الضمان الاجتماعي خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات الصلة.
يأتي هذا في الوقت الذي، حققت فيه الوزارة المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع الصادر من المنظمة البريطانية “”Axelo” المعروفة عالميًا في مجال إدارة المشاريع.
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أهلاً بك، يقصد بذلك طلبك تحت دراسة الإدارة الفنية، ويمكنك الدخول على الرابط التالي: https://t.co/8hMFcvbDmS ومعرفة مسار الطلب، شكراً لتواصلك
— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) December 4, 2022