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“إحكام” توضح المقصود بالطلب تحت المراجعة الفنية
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“إحكام” توضح المقصود بالطلب تحت المراجعة الفنية

“إحكام” توضح المقصود بالطلب تحت المراجعة الفنية

“إحكام” توضح المقصود بالطلب تحت المراجعة الفنية
٠٧:٢٥:٠١ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، المقصود بالطلب تحت المراجعة الفنية.

جاء ذلك في رد من منصة إحكام عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مغرد قاله فيه: “ما المقصود بالمراجعة الفنية وماذا تعني؟”.

وأجابت منصة إحكام بقولها “أهلاً بك، يقصد بذلك طلبك تحت دراسة الإدارة الفنية، ويمكنك الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/3Avlqh2 ومعرفة مسار الطلب، شكراً لتواصلك”.

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إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، من المقابل المالي المدفوع لمنصة إحكام مقابل دراسة الطب المقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

وأوضحت  عبر صفحة خدمة العناية بالمستفيدين على “تويتر”، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: ” هل يوجد تسديد لفواتير منصة أحكام للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور؟”.
وردت الوزارة: ”  نعم يعفى مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من المقابل المالي لدراسة الطلب وفي حال وجود أكثر من طلب فيسكون الإعفاء للطلب الأول.

دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا

ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًا لتحسين حالتهم المعيشية، ماديًا إضافة إلى تمكين المستحقين وتحقيق الاستقلال المالي وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

ويتيح الضمان الاجتماعي خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات الصلة.

يأتي هذا في الوقت الذي، حققت فيه الوزارة المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع الصادر من المنظمة البريطانية “”Axelo” المعروفة عالميًا في مجال إدارة المشاريع.

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