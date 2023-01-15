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التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

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التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث
٠٧:٢٣:٥٧ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارا من يوم الأحد 7 من شهر رجب الموافق 29 يناير 2023م ولمدة خمسة أيام عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية “قبولي”.

تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات .
وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.

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مبادرات وجوائز لتشجيع المنافسة

وكانت الإدارة العامة لجودة التدريب أطلقت عددًا من المبادرات والجوائز والمكافأة التي تهدف إلى تشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز التدريبي.

كما أطلقت الإدارة المرحلة الأولى من منصة قياس جودة المهارات العملية، والتي تهدف إلى قياس وتقييم المهارات العملية للمتدربين والمتدربات عبر منصة التدرب الإلكتروني.

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