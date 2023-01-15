للمواطنين فقط.. وظائف بـ”مستشفى قوى الأمن”
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
المسجل – طب طوارئ الكبار
المؤهلات والخبرة
- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
- رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
المسجل- الأشعة والطب النووي
المؤهلات والخبرة
- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية
- الطب المعترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
- الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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