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للمواطنين فقط.. وظائف بـ”مستشفى قوى الأمن”

للمواطنين فقط.. وظائف بـ”مستشفى قوى الأمن”

للمواطنين فقط.. وظائف بـ”مستشفى قوى الأمن”
٠٦:٥٠:٠٦ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

المسجل – طب طوارئ الكبار
المؤهلات والخبرة
  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
المسجل- الأشعة والطب النووي
المؤهلات والخبرة
  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية
  • الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

طريقة التقديم:

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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