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استنفار وطوارئ.. تحذيرات من الداخلية الكويتية والإطفاء للمواطنين
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استنفار وطوارئ.. تحذيرات من الداخلية الكويتية والإطفاء للمواطنين

استنفار وطوارئ.. تحذيرات من الداخلية الكويتية والإطفاء للمواطنين

استنفار وطوارئ.. تحذيرات من الداخلية الكويتية والإطفاء للمواطنين
٠٦:٢٩:٤١ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الأجهزة المختصة بالكويت حالة الاستنفار بسبب التقلبات الجوية في البلاد، فيما أطلقت وزارة الداخلية و”الإطفاء” تحذيرًا إلى المواطنين.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، إلى توخي الحيطة والحذر نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية في البلاد، وتوقعات بهطول الأمطار على بعض المناطق.

وناشدت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) لأي مساعدات إنسانية.

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كما دعت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بقوة الإطفاء العام المواطنيين و المقيمين إلى توخي الحيطه و الحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.

وناشدت الإدارة في حالة طلب المساعدة بعدم التردد بالإتصال على هاتف الطوارئ 112.

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت الأمطار الإطفاء وزارة الداخلية الكويتية

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