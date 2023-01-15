السجن وغرامة موجعة.. النيابة توضح عقوبة التورط في جرائم الاتجار بالأشخاص

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.

كما أكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر أيضا إساءة استعمال سلطة ما على أي شخص واستغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.

وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة التورط في هذه الجرائم يشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى مائتي ألف ريال.

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