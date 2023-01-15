بسبب سوء الأوضاع المعيشية.. إضراب موظفي شركة البتروكيماويات الإيرانية

تواصل – فريق التحرير:

نظم موظفو شركة البتروكيماويات، بمدينة معشور، جنوب غربي إيران، اليوم الأحد، احتجاجا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، للموظفين والمواطنين الإيرانيين عموما.

رسالة إلى الرئيس الإيراني

وأظهرت مقاطع فيديو، تجمع موظفي الشركة في أعداد كبيرة، أمام مقر الشركة، وهم يرفعون لافتات تندد بسوء الأحوال المعيشية، وتدني أوضاع الموظفين، حسب “إيران إنترناشيونال”.

وتعصف بإيران أزمات متعددة، أبرزها أزمة نقص الغاز ووسائل التدفئة، في ظل الشتاء القارس، ومن ناحية أخرى، طالب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، بزيادة رواتب موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وكتبوا أن هؤلاء الموظفين يقفون في “الخطوط الأمامية” ضد “الحرب الهجينة” المعادية للنظام.

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الإضرابات تتواصل

وتتوالى الإضرابات في عموم إيران، فبعد إضراب طلاب المدارس والجامعات، ثم أصحاب المحال والتجار، أعلن الموظفون في مراكز تسجيل الوثائق والأسناد الرسمية في إيران إضرابا عن العمل، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية ورواتبهم المتدنية، وينظمون وقفات احتجاجية في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية.