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هل قرض البنك العقاري يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب
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هل قرض البنك العقاري يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

هل قرض البنك العقاري يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

هل قرض البنك العقاري يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب
٠٦:١٤:٠٥ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية أثناء صرف الدعم للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد بشأن وجود التزامات للبنك العقاري ويتم استقطاع جزء من المعاش التقاعدي، فهل يتأثر الدعم بالزيادة نتيجة تلك الأعباء المادية؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بتغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله “حياك الله،لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية، و يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وأضاف برنامج حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك”.

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وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أسابيع في حسابات المستفيدين.
وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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