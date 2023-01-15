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سكني يوضح آلية الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية
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سكني يوضح آلية الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية

سكني يوضح آلية الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية

سكني يوضح آلية الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية
٠٦:٠٩:٤٨ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج سكني آلية الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله، هل يوجد مخططات في مدينة أبها”.

المخططات والمشاريع السكنية

وأجاب برنامج سكني بقوله “وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته، يتم الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية، نأمل منك تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات لإشعارك عن كل ما هو جديد بشكل مستمر.

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تحميل تطبيق سكني

وأضاف برنامج سكني أنه يمكن تحيمل التطبيق من خلال الرابط التالي “http://onelink.to/sakani3”.

وفي وقت سابق، قال برنامج «سكني»، إنه لا يحق للزوجين التقديم بطلب لكل منهما للحصول على الدعم السكني، ويسمح لأحدهما فقط بتقديم طلب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

وأجاب البرامج على السائل قائلاً: “في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج و الزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى غير مستحق”.

وأضاف أنه “ويتطلب من أحدكم التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر وبعد التنازل، يتم الدخول على حساب المٌتنازل له والنقر على أيقونة “التحقق من حالة الاستحقاق” وسيتم نقل الاستحقاق بإذن الله”.

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الكلمات الدلالية:
أبها المشاريع السكنية برنامج سكني سكني مخطات سكنية

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