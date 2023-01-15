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67 طالبًا مسلمًا من “هارفارد” يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة
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67 طالبًا مسلمًا من “هارفارد” يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

67 طالبًا مسلمًا من “هارفارد” يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

67 طالبًا مسلمًا من “هارفارد” يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة
٠٦:١١:١٩ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير :

زار 67 طالبًا وعدد من الأكاديميين بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة أستاذ الدراسات الإسلامية خليل عبد الرشيد، مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

واطلع الوفد على العرض المرئي لمراحل صناعة واستبدال الكسوة، معربين عن سعادتهم بما رأوه من جودة وإتقان وتهيئة المواد الأولية.

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ونشر حساب رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًت من استقبال 67 طالباً مسلماً من جامعة هارفارد.

المخطوطات المنسوجة:

وفي وقت سابق عرضت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “تويتر”، يشرح المخطوطات المنسوجة على كسوة الكعبة المشرفة.

وقال الخطاط بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم شقدار، إن الكعبة المشرفة في بداية فجر الإسلام كانت غير مزينة بالكتابة، إلى أن ظهرت الكتابة في القرن الأول أو الثاني، وأصبحت على صورتها الجميلة كما نراها الآن.

وأوضح شقدار أن الآيات والكلمات المكتوبة على كسوة الكعبة منها:

جهة باب الملتزم

{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.

{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}.

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اخبار السعودية السعودية اليوم رئاسة شؤون الحرمين طلاب هارفارد مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة

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