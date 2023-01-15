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برعاية المملكة.. ملعب أفريقي يتزين بحفظة كتاب الله
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برعاية المملكة.. ملعب أفريقي يتزين بحفظة كتاب الله

برعاية المملكة.. ملعب أفريقي يتزين بحفظة كتاب الله

برعاية المملكة.. ملعب أفريقي يتزين بحفظة كتاب الله
٠٥:٤٩:٤٦ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

احتضن ملعب الجنرال لانسانا كونتي بحي نونجو في العاصمة الغينية كوناكري، أمس،  برعاية المملكة، مراسم حفل تكريم 190 حافظا لكتاب الله العزيز، من بينهم 23 امرأة.

بينهم أعداد من الأطفال

وامتلأ الملعب بجماهير غفيرة، جاءت لحضور تكريم حفة القرآن الكريم، والاحتفاء بهم، وكان من بين المكرمين عددا كبيرا من الأطفال.

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85 % من المسلمين

ويشكل المسلمون في غينيا نحو 85%، حسب آخر إحصائيات في عام 2005، بينما يعيش في غينيا 10 ملايين شخص ينتمون إلى 24 مجموعة عرقية. أكبر المجموعات وأبرزها هي الفولا وتشكل 43% والماندينكا 35% والسوسو 20%.

مساحة غينيا وحدودها:

تبلغ مساحة غينيا تقريبًا 246,000 كيلو متر مربع على شكل هلال مقوس من حدودها الغربية على المحيط الأطلنطي نحو الشرق والجنوب. تتقاسم حدودها الشمالية مع غينيا بيساو والسنغال ومالي والجنوبية مع سيراليون وليبيريا وكوت ديفوار، وينبع نهر النيجر من مرتفعات غينيا في جنوب شرق غينيا.

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أخبار غينيا المسلمون في غينيا تكريم حفة القرآن كوناكري ملعب إفريقي

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