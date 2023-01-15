تنبيه الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

يستمر مدة 24 ساعة

وشمل تنبيه الأرصاد، الخفجي، والقيصومة، والنعيية، وحفر الباطن، وقرية العليا، ويستمر من مدة 24 ساعة، من غدا الاثنين الساعة 2 صباحا، حتى الثلاثاء الساعة 2 صباحا.

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استمرار الأمطار على الرياض ومكة والمدينة

وفي سياق متصل، قال محلل الطقس، عادل القازنلي، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.