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تنبيه الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى هذا الموعد

تنبيه الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى هذا الموعد

تنبيه الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى هذا الموعد
٠٥:٣٤:٢٠ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

يستمر مدة 24 ساعة

وشمل تنبيه الأرصاد، الخفجي، والقيصومة، والنعيية، وحفر الباطن، وقرية العليا، ويستمر من مدة 24 ساعة، من غدا الاثنين الساعة 2 صباحا، حتى الثلاثاء الساعة 2 صباحا.

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استمرار الأمطار على الرياض ومكة والمدينة

وفي سياق متصل، قال محلل الطقس، عادل القازنلي، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.

وأضاف في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”، أنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار على المناطق المذكورة، سواءً من سقوط أمطار أو انخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الخميس الجاري.
وأوضح القازنلي، أنه من المتوقع أن يمتد سقوط الثلج على منطقة جبل اللوز بمنطقة تبوك، حتى ارتفاعات منطفة حائل، وأشار إلى أن كتلة هوائية باردة قد تؤثر على أجواء المملكة قد تنخفض معها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.
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