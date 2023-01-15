الجلوس مضر بصحتك.. 5 دقائق فقط تصنع الفارق وتجنبك الخطر!

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لطالما حذر الأطباء من عواقب الجلوس لفترة طويلة جدًا على الصحة، لكن دراسة حديثة توصلت إلى طريقة بسيطة لاتستغرق وقتًا طويلاً يمكن أن تكافح الآثار السلبية.

ووفقُا للخبراء، فإن ممارسة المشي الخفيف لمدة خمس دقائق فقط كل نصف ساعة يمكن أن يعوض بعض المخاطر المتزايدة نتيجة الجلوس لفترات طويلة من اليوم، بحسب دراسة جديدة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

وقال كيث دياز، المؤلف الرئيسي للدراسة، والأستاذ المساعد للطب السلوكي في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، في بيان صحفي: “لقد علمنا منذ حوالي عقد من الزمان أن الجلوس يزيد من خطر الإصابة بمعظم الأمراض المزمنة ويزيد من خطر الموت المبكر”.

وأضاف “تمامًا مثل كمية الفاكهة والخضروات التي يجب أن يأكلوها ومقدار التمارين التي يجب أن يمارسوها، نحتاج إلى إعطاء (الأشخاص) إرشادات محددة حول كيفية مكافحة أضرار الجلوس”.

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فترات راحة منتظمة للمشي

وأمر دياز وفريقه، 11 مشاركًا بالجلوس في كراسي مريحة لمدة ثماني ساعات، وأخذ فترات راحة منتظمة للمشي، حيث تم إرشادهم للمشي لفترات متفاوتة:

-لمدة دقيقة واحدة كل 30 دقيقة.

-دقيقة واحدة كل 60 دقيقة.

-خمس دقائق كل 30 دقيقة.

-خمس دقائق كل 60 دقيقة.

-عدم المشي على الإطلاق.

وبعد اكتمال التجربة، اكتشف الباحثون أن المشي لمدة خمس دقائق ببطء (ما يعادل 1.9 ميل في الساعة) كل 30 دقيقة يقدم أفضل الفوائد الصحية، ويساعد بشكل أساسي على تنظيم نسبة السكر في الدم والضغط.

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المشي يقلل من ارتفاع نسبة السكر

وخلص البحث إلى أن الالتزام بنظام المشي يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بنسبة 60 في المائة، وارتفاع ضغط الدم بحوالي أربعة إلى خمسة ملم زئبق مقارنة بأولئك الذين يجلسون طوال اليوم.

قال دياز، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”: “هذا انخفاض كبير، يمكن مقارنته بالانخفاض الذي تتوقعه من ممارسة الرياضة يوميًا لمدة ستة أشهر”.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المشاركين في الدراسة كانوا من الأصحاء، مما يعني أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة قد يجنون فوائد أكبر.

وفي حين أنه ليس من المفهوم تمامًا سبب كون الجلوس لفترة طويلة أمرًا غير صحي، أوضح دياز أنه تم افتراض أن البقاء في وضع ثابت يقيد العضلات من الانقباض والعمل على النحو الأمثل، مما يساعد في تنظيم أشياء مثل مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

وتابع دياز: “ما نعرفه الآن هو أنه من أجل صحة مثالية، عليك التحرك بانتظام في العمل، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية اليومية. الجلوس خطر مهني والموظف الذي يتمتع بصحة جيدة هو موظف أكثر إنتاجية”.