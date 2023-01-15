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شاهد.. انزلاق شاحنة بسبب هطول الأمطار في نزلة ديراب بالرياض
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شاهد.. انزلاق شاحنة بسبب هطول الأمطار في نزلة ديراب بالرياض

شاهد.. انزلاق شاحنة بسبب هطول الأمطار في نزلة ديراب بالرياض

شاهد.. انزلاق شاحنة بسبب هطول الأمطار في نزلة ديراب بالرياض
٠٤:٤٠:٥٥ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شديدة البرودة ونتيجة هطول أمطار غزيرة، انزلقت شاحنة في طلعة ديراب بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انزلاق شاحنة في طلعة ديراب بالرياض، بسبب تساقط كميات غزيرة من الأمطار وهبوب رياح سطحية باردة.

استمرار الحالة الممطرة العاشرة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة العاشرة – بمشيئة الله – خلال الـ 24 على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم ووسط الشرقية والباحة وعسير تمتد إلى جنوب منطقة المدينة.

أمطار متفاوتة على الرياض وهذه المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمطار الرياض انزلاق شاحنة حالة الطقس طلعة ديراب

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