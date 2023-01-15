“الإحصاء”: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال ديسمبر

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2022م بنسبة 0.2 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

أسباب حدوث الانخفاض

وعن سبب هذا الانخفاض، أوضحت الهيئة الأسباب وراء التراجع ، هو انخفاض أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.6% متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة%0.8 .

وأضافت: كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة 3.0%؛ نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة . %1.5

وأكدت أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 ارتفع بنسبة 3.3 % مقارنة بنظيره من عام 2021.

وتابعت: يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 %.

عدد المشتغلين في المملكة

في وقت سابق، كشفت الهيئة أن عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث بلغ 2022 14.59 مليون مشتغل، مقارنة بـ 14.17 مليون مشتغل خلال الربع الذي سبقه.

وأضافت: بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.9 مليون عامل، ما يمثل 75% من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين المواطنين 3.69 مليون عامل، وهو ما يمثل 25% من الإجمالي، وفقًا لـ”أرقام”.

وحاز القطاع الخاص على النسبة الأكبر من عدد المشتغلين بـ 63.8% ما يعادل 9.3 مليون عامل، ثم العمالة المنزلية بنسبة 24.5% وبنحو 3.58 مليون عامل، ثم القطاع الحكومي ﺑ11.7%.

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