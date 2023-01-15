تجمع الرياض الصحي الأول يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “تجمع الرياض الصحي الأول” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي قيادي مالي

المؤهلات والخبرات:

حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو إحدى التخصصات المماثلة.

يفضل أن يكون حاصلاً على شهادة محاسب مالي معتمد (CPA / CMA / CA).

يفضل أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في المحاسبة أو إدارة الأعمال.

أن تكون لديه 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة المالية، منها 5 سنوات على مستوى إشرافي.

طريقة التقديم:

أوضح التجمع أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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