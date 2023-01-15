القوات الروسية تقضي على 295 عسكريًا أوكرانيًا في عدة جبهات

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من القضاء على 295 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة أجانب في عدة مناطق.

وأوضحت أن قواتها نفذت بنجاح عمليات على محور أطراف مدينة باخموت الشمالية، وأنها نفذت هجومًا صاروخيًا على مقرات القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة.

تصفية 50 عسكريًا وتدمير 4 آليات

وأضافت أن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الشرقية، وكذلك مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ على محور جنوبي دونيتسك ، قاموا بتصفية ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 4 آليات عسكرية.

استهدفت مراكز القرار العسكرية الأوكرانية

وأكدت انه تم تنفيذ القوات المسلحة الروسية لضربات صاروخية استهدفت مراكز القرار العسكرية الأوكرانية ومرافق البنى التحتية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ هجوم صاروخي على مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وتم الوصول لجميع الأهداف وإصابتها.

وعلى محور كوبيانسك، نفذت القوات الروسية ضربات جوية ومدفعية دكت معاقل وحدات من الألوية الآلية 14و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنوي وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف و نوفوسيلسكوي في لوجانسك.

بوتين: الأمور في أوكرانيا تجري كما هو مخطط لها

في الوقت نفسه، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأمور تجري كما هو مخطط لها في ما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معربًا عن أمله أن يحقق الجنود الروس مزيدًا من الانتصارات على أرض المعركة.

مقتل 14وإصابة 27 آخرين بينهم أطفال

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية، أن عدد ضحايا القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو ارتفع إلى 14شخصًا، مؤكدة أن القصف الصاروخي الروسي استهدف منطقة سكنية في دنيبروا، وأسفر عن مقتل 14 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين بينهم أطفال.

أوكرانيا أسقطت 20 صاروخ أطلقتها روسيا

وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي: إن أوكرانيا أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا، مؤكدُا أن الطريقة الوحيدة لمنع سقوط ضحايا جراء الغزو الروسي هي إمداد كييف بمزيد من السلاح.

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