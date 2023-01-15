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عاجل.. محلل طقس: استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة حتى الخميس
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عاجل.. محلل طقس: استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة حتى الخميس

عاجل.. محلل طقس: استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة حتى الخميس

عاجل.. محلل طقس: استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة حتى الخميس
٠٤:١٠:٤٣ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس، عادل القازنلي، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.

وأضاف في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”، أنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار على المناطق المذكورة، سواءً من سقوط أمطار أو انخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الخميس الجاري.

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انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر

وأوضح القازنلي، أنه من المتوقع أن يمتد سقوط الثلج على منطقة جبل اللوز بمنطقة تبوك، حتى ارتفاعات منطفة حائل، وأشار إلى أن كتلة هوائية باردة قد تؤثر على أجواء المملكة قد تنخفض معها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

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