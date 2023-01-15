إنفاذ” يقيم 22 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية أكثر من 300 عقار ومنقول

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 22 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 300 عقار في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير 2023م.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ:

1- مزاد شتاء ضرماء الإلكتروني المقام على 11 عقارا بمحافظة ضرما

2- مزاد نسيم الرياض الإلكتروني المقام على 9 عقارات في مدينة الرياض

3- مزاد الخير الإلكتروني المقام على 39 عقارا بمنطقة حائل

4- مزاد فرص القصيم الإلكتروني المقام على 20 عقارًا في منطقة القصيم

5- مزاد الشمال الإلكتروني المقام على 9 عقارات في كلٍ من عرعر و سكاكا وتبوك

6- مزاد خيرات الجنوب الإلكتروني المقام على عقارين بمنطقة عسير

7- مزاد جوهرة عرعر2 الحضوري المقام على 15 عقارا بمدينة عرعر

8- مزاد ديار الغربية الحضوري المقام على عقار بمحافظة الطائف

9- مزاد ديار الغربية الإلكتروني المقام على عقار بمكة المكرمة

10- مزاد البيت العتيق الإلكتروني المقام على 5 عقارات بمكة المكرمة

11- مزاد ماسة الرياض الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة الرياض

12 – مزاد أرض الخير الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة تبوك

13 مزاد مستقبل الخرج الإلكتروني المقام على 20 عقارا بمحافظة الخرج.

مزادات أخرى

كما يقيم “إنفاذ” مزاد رياض جازان الإلكتروني المقام على 15 عقارا بمنطقة جازان، ومزادات منارات القصيم الإلكتروني المقام على 17 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد إطلالات الإلكتروني المقام على 13 عقارًا في كلٍ من عسير والباحة وجازان ومكة، ومزاد أزهار جدة 2 الإلكتروني المقام على 14 عقارا في مدينة جدة، ومزاد أصائل نجد الإلكتروني المقام على 7 عقارات في مدينة الرياض.

أما مزادات المنقولات فيشرف إنفاذ على مزادين حضوريين بمدينة الرياض والمدينة المنورة؛ الأول يقام على محتويات مصنع وآلات ومعدات والثاني يقام على مستودع من السيراميك، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ من خلال الرابط: https://infath.sa/auctions .

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