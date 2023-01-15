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بيان أمريكي عاجل بشأن اصطدام طائرتين بمطار كينيدي بنيويورك

بيان أمريكي عاجل بشأن اصطدام طائرتين بمطار كينيدي بنيويورك

بيان أمريكي عاجل بشأن اصطدام طائرتين بمطار كينيدي بنيويورك
٠٣:٥٥:٤٨ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي، أنه تم تفادي اصطدام طائرتين بمطار كينيدي بنيويورك.

وأوضحت في بيان عاجل، أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات اصطدام طائرتين بمطار كينيدي الدولي.

بايدن يعلن كاليفورينا منطقة كوارث كبرى

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، ولاية كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى، وذلك بعد أن ضربتها فيضانات وعواصف أودت بحياة عدد من الأشخاص.

مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الفيضانات

وذكرت وكالة “رويترز”، أن بايدن أمر بمساعدات عاجل لمواجهة آثار الفيضانات بالمناطق المتضررة بعدما أعلن أن ولاية كاليفورينا هي بمثابة منطقة كوارث كبرى.

كاليفورنيا تُسجل منخفضًا جويًا جديدًا

وأوضحت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية أن إعلان بايدن، يأتي بعدما سجلت سلطات الولاية منخفضًا جويًا جديدًا في كاليفورنيا، وأنه فقًا للتوقعات، فقد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

الطرق والمنازل معرضة لأضرار جسيمة

وأضافت انه من المتوقع، أن تفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وأن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فيما تتعرض البنية التحتية والطرق والمنازل لخطر حدوث أضرار جسيمة.

ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ 19 شخصًا

وفي ظل عاصفة هي الثامنة على التوالي التي تضرب المنطقة منذ 3 أسابيع، تشهد كاليفورنيا المكتظة بالسكان هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية، حيث أدت العواصف لمقتل ما لا يقل عن  19 شخصا مع انهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي.

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الكلمات الدلالية:
اصطدام طائرتين الطيران الأمريكي بايدن كاليفورنيا مطار كينيدي نيويورك

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